Portaltic.-Google cancela su conferencia de desarrolladores Gogole I/O y afirma que no habrá evento 'online'

MADRID, 23 Mar. (Portaltic/EP) -

La compañía Google ha decidido cancelar por completo su conferencia anual de desarrolladores Google I/O 2020, que iba a celebrarse inicialmente entre los días 12 y 14 de mayo, debido a la propagación del nuevo coronavirus.

A finales de enero, el CEO de la compañía tecnológica, Sundar Pichai, afirmó que el evento, en el que se mostrarían las novedades de software con la vista puesta en Android 11, se iba a llevar a cabo en Mountain View, en la ciudad estadounidense en la que se encuentra la sede de la compañía. A principios de marzo, se canceló el encuentro físico por la preocupación que suscitaba el brote de coronavirus, asegurando entonces que explorarían "otras formas" de desarrollar Google I/O.

"Debido a la preocupación por la sanidad y la seguridad de nuestros desarrolladores, empleados y comunidades locales, siguiendo las medidas de "quédate en casa" del gobierno local, lamentablemente no realizaremos el evento I/O de ninguna forma este año", ha indicado Google desde la cuenta oficial de desarrolladores de la compañía.

Asimismo, la compañía ha indicado que continuará haciendo todo lo posible para que las comunidades "se mantengan seguras, informadas y conectadas".

"Seguimos comprometidos con compartir con ustedes actualizaciones de Android a través de nuestros blogs de desarrolladores y foros de la comunidad", ha añadido.

