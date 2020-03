Portaltic.-Google Cloud transforma su evento Next 2020 en un encuentro digital

Google Cloud transforma su evento Next 2020 en un encuentro digital

MADRID, 3 Mar. (Portaltic/EP) -

Google Cloud Next, el evento sobre las novedades de la nube de Google, ha sido convertido en un encuentro digital que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de abril, como parte de las medidas de precaución tomadas por la compañía en relación con el brote del nuevo coronavirus.

La compañía tecnológica ha asegurado en su apartado de preguntas y respuestas que Next no ha sido cancelado, y que se seguirá celebrando del 6 al 8 de abril, como estaba previsto, aunque no de forma presencial.

Siguiendo las recomendaciones de los Centros de control de enfermedades y prevención de Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud en relación con COVID-19, Google ha decidido "reimaginar" su evento centrado en la nube.

Así, ha anunciado Google Cloud Next '20: Digital Connect, un evento digital que retransmitirá de forma gratuita y a todo el mundo sus ponencias, sesiones de aprendizaje interactivo y encuentros con expertos de los equipos de Google.