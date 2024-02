Portaltic.-Google despliega una nueva página de navegación segura en Android que alerta de enlaces y webs maliciosos

MADRID, 14 Feb. (Portaltic/EP) -

Google ha empezado a distribuir una nueva página de navegación segura en Android que alertará a los usuarios de potenciales amenazas mientras se usan determinadas aplicaciones compatibles.

La navegación segura en Android es una nueva página que ha empezado a estar disponible en algunos dispositivos con este sistema operativo, como los Pixel y los Galaxy de Samsung, aunque se espera que llegue a más modelos.

Se trata de un apartado de configuración que alertará en caso de detectar que el usuario, mientras navega en una aplicación compatible, se encuentra ante una amenaza de seguridad, "como enlaces y páginas web dañinos", como explica la compañía en la captura compartida por el analista de Android Mishaal Rahman en X.

"Por ejemplo, puede recibir una alerta si toca un enlace en su aplicación de noticias que lo llevaría a un sitio de phishing conocido", añade.

Esta página permite comprobar las aplicaciones que son compatibles, y también añade un interruptor que permite habilitar una "detección de amenazas más precisa" en tiempo real.

Google is rolling out a new "Android Safe Browsing" page to users that lets you see which apps support the feature as well as a toggle "live threat protection" which enables "more accurate threat detection."