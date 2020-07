Portaltic.-Google desvela el diseño del nuevo altavoz inteligente Nest, sucesor del Google Home

MADRID, 10 Jul. (Portaltic/EP) -

Google ha desvelado el diseño de su nuevo modelo de altavoz inteligente en el que trabaja actualmente, bajo la marca Nest, que presenta un aspecto más alargado que su predecesor, el Google Home original.

Después de que la entidad certificadora japonesa Japanese Wireless Standards publicase unas imágenes del dispositivo, un portavoz de Google ha decidido mostrar una imagen y un vídeo breve del nuevo altavoz Nest, como ha informado XDA Developers.

En estas imágenes se aprecia un altavoz con un diseño similar al de los Google Home, cubierto de tela y con bordes redondeados y suaves, pero con una forma más alargada. El nuevo Nest mantiene las luces de actividad a través de la tela en la parte delantera.

Por las imágenes puede apreciarse también un diseño con un tamaño mayor que el de la primera generación de altavoces inteligentes de Google. El nuevo dispositivo tiene un nombre de modelo GXCA6, pero aún no se conoce su nombre comercial ni cuándo llegará al mercado.

Pertenecerá a la marca Nest, que unifica todos los dispositivos para el hogar inteligente de Google, y sucederá a los Google Home originales que llegaron a España en 2017.

Google PR just reached out to us with an image of the new Nest speaker. pic.twitter.com/cbWedKKaEF