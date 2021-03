Google empieza a probar en Chrome el aprendizaje federado de cohortes

MADRID, 31 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha iniciado las pruebas en Chrome del sistema que sustituirá a las 'cookies' de terceros, denominado aprendizaje federado de cohortes (FLoC, por sus siglas en inglés), con le que busca mantener los anuncios dirigidos sin que esto afecte a la privacidad de los usuarios.

FLoC, todavía en desarrollo, es un nuevo enfoque que permite a los editores presentar anuncios "relevantes" a los usuarios a partir de datos de grupos grandes (cohorte) en lugar de datos individuales de uso del navegador.

Estas cohortes se definen por similitudes en el historial de navegación. Como explica la compañía, FLoc lo que hace es relacionar el historial de navegación reciente del usuario con la cohorte que más que ajusta a su experiencia, y que identifica con un número, que "es lo único que se proporciona cuando lo solicita un sitio". El usuario es uno más en un grupo de muchas personas.

Google asegura que si en su análisis detecta que una cohorte visita páginas webs con información sensible, como contenido político o religioso, "a un ritmo elevado", no la considerará elegible y no compartirá su identificación.

Este enfoque no permite a las empresas monitorizar la actividad individual del usuario, algo que sí hacen las 'cookies' de terceros, como apunta la compañía en su blog oficial.

La prueba de FLoc en Chrome se está realizando con un pequeño porcentaje de usuarios en Australia, Brasil, Canadá, India, Indonesia, Japón, México, Nueva Zelanda, Filipinas y Estados Unidos.