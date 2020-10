Portaltic.-Google entrega información de búsquedas por palabras clave a la Policía en EEUU, según documentos

MADRID, 8 Oct. (Portaltic/EP) -

Google está proporcionando información a partir de palabras clave a la Policía en Estados Unidos en lugar de los historiales concretos de una persona, ya que estos último requeriría una orden judicial.

Este martes se han hecho públicos los documentos de un juicio sobre un hombre que prendió fuego al coche de un testigo en el caso contra el cantante y acusado de agresión sexual R. Kelly, como ha informado el reportero de Detroit News Robert Snell.

En dichos documentos se recoge la forma en que la Policía llegó a vincular al detenido con el incendio ante la casa del testigo y el propio testigo, y que implica al buscador de Google. En concreto, solicitaron información sobre los usuarios que buscaron la dirección de la residencia del testigo en un tiempo próximo al incendio.

En este caso, Google dio un listado de direcciones IP, con el que lograron identificar una, vinculada a un hombre que era familiar del publicista del cantante. La posterior triangulación de su ubicación mediante las torres de telefonía en los momentos previos al incendio permitió descubrir que el teléfono de esta persona se encontró cerca del lugar de la casa de la víctima.

Someone torched an SUV parked outside the home of a government witness in the federal racketeering case against singer R. Kelly in June. Here's how the feds responded... pic.twitter.com/0NFqOmIA5C