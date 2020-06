Portaltic.-Google Fotos desactivará las copias de seguridad para 'apps' de mensajería para reducir el uso de datos por la Covid-19

MADRID, 22 Jun. (Portaltic/EP) -

Google está trabajando para desactivar las copias de seguridad para aplicaciones de mensajería como WhatsApp en su servicio Fotos para limitar el uso de datos, ya que muchas personas están compartiendo más fotos y vídeos de lo habitual a través de estas 'apps' debido a la pandemia de la Covid-19.

Google está probando en la versión 4.53 de Google Fotos la función de deshabilitar de forma automática la copia de seguridad y la sincronización de medios en carpetas vinculadas a aplicaciones de mensajería.

En el código de la versión APK, la compañía explica que "en un esfuerzo por conservar los recursos de Internet, la copia de seguridad ha sido desactivada para las aplicaciones de mensajería", según ha descubierto XDA Developers.

Los usuarios que lo deseen, podrán volver a activar la copia de seguridad automática y la sincronización de carpetas para 'apps' de mensajería en el apartado de Configuración.

La compañía Netflix fue la primera en anunciar medidas para utilizar menos red en sus servicios en Europa debido a la alta demanda de servicios de Internet por el brote del nuevo coronavirus. A esta decisión se unieron después otras plataformas como YouTube, Amazon, Facebook, Instagra, Apple TV+, Disney+ y Sony para evitar que se saturara la red.

Otro cambio en el código de la 'app' apunta a una nueva opción para deshabilitar la reproducción automática de fotos y vídeos. Los usuarios podrán elegir qué elementos se podrán reproducir de forma automática o no.

Asimismo, los usuarios podrán configurar su foto de perfil de Google desde la aplicación de Fotos, algo que ha descubierto la experta en ingeniería inversa Jane Manchung Wong y que ha publicado a través de su cuenta en Twitter.

Google Photos is working on the ability to set a photo as the Google Account's profile picture pic.twitter.com/ROEqALiY1J