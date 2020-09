Portaltic.-Google Fotos trabaja en un nuevo diseño que cambiará algunas palabras de las funciones de su editor

MADRID, 11 Sep. (Portaltic/EP) -

Google está trabajando para cambiar ciertas palabras de las funciones del editor de su aplicación Google Fotos, que contará con un diseño renovado para dispositivos móviles.

La investigadora y experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha descubierto los nuevos cambios que Google está probando en Fotos. Se trata de cambios en las palabras de las funciones del editor, y los ha compartido a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según muestra la imagen que ha publicado Wong, la función 'Automático' pasará a llamarse 'Mejorar' y 'Exposición' pasará a ser 'Brillo'. Asimismo, la sección 'Blancos' pasará a llamarse 'Punto blanco' y 'Negros' pasará a ser 'Punto negro'.

Google Photos is working on some wording changes in the upcoming redesigned photo editorAuto ?? EnhanceExposure ?? BrightnessWhites ?? White pointBlacks ?? Black point pic.twitter.com/3InyHKGlgS