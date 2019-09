Portaltic.-Google Fotos ya prueba su función para colorear las imágenes en blanco y negro

MADRID, 20 Ago. (Portaltic/EP) -

Google Fotos está probando una serie de funciones nuevas que han desvelado en el código de la versión de prueba de su 'app', entre ellas, una herramienta que colorea las fotos en blanco y negro y la función 'memories', que genera unas galerías similares a las Stories para rememorar imágenes anteriores.

El medio 9to5 Google ha descubierto en la última versión de la aplicación de Google Fotos que hay disponible en el Google Store (4.23) una serie de versiones beta de herramientas que están desarrollando. Al ser pruebas no están operativas.

La función de colorear ya se había adelantado desde Google en su evento I/O en mayo de 2018 y se ha confirmado que están probando la herramienta ya que se ha encontrado en el código de la última versión de Google Fotos. La herramienta permite a los usuarios colorear imágenes incluso si están en blanco y negro.

1/ We humbly accept @Mashable’s “zero 👏and 💩” award for our Colorize feature not being launched yet. It’s in the works -- we just didn’t want to rush it!https://t.co/vUaM18w5bt