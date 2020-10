Portaltic.-Google e Intel alertan sobre una vulnerabilidad en Linux que permite ejecutar código sin permiso a través de Bluetooth

MADRID, 15 Oct. (Portaltic/EP) -

Google e Intel han descubierto un conjunto de vulnerabilidades presentes en el sistema operativo de código abierto Linux, bautizadas como BleedingTooth, que afectan a su subsistema de Bluetooth y que permiten ejecutar código de forma remota a los cibercriminales sin permiso de validación.

BleedingTooth ('diente sangrante', en inglés) es una vulnerabilidad cero-clic, es decir, que puede explotarse sin necesidad de que haya ninguna interacción por parte de los usuarios de los equipos con Linux, como ha explicado el investigador de ciberseguridad de Google Andy Nguyen.

El fallo en cuestión se encuentra presente en el subsistema de Linux que gestiona las conexiones Bluetooth, que puede permitir que un atacante ejecute código de forma arbitraria con privilegios del 'kernel'. Para ello solo es necesario que el 'hacker' se encuentre a corta distancia, dentro del rango de Bluetooth.

BleedingTooth: Linux Bluetooth Zero-Click Remote Code ExecutionBlog post available soon on: https://t.co/2SDRm6PZaQGoogle Security Research Repository: https://t.co/0HolidyWvVIntel Security Advisory: https://t.co/kfGj3MWajyVideo: https://t.co/sE35AoD0V4