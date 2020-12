Portaltic.-Google introduce 50 nuevos animales de RA en su Buscador

MADRID, 14 Dic. (Portaltic/EP) -

Google ha añadido 50 nuevos animales de realidad aumentada en su Buscador, entre los que se incluyen un panda rojo, una jirafa o un hipopótamo, que pueden verse a través del móvil en entornos reales.

El Buscador cuenta con 50 nuevos animales de realidad aumentada, que pueden verse en los resultados de las búsquedas que realice el usuario desde su teléfono móvil -cuando busquen al animal en cuestión-, con la opción 'Ver en 3D'.

Los usuarios podrán ver, a través de las pantallas de sus 'smartphones', los nuevos animales, a tamaño real en el entorno donde los sitúen, como el salón de sus casas. Algunos de ellos, como el panda rojo, interactuan con objetos también virtuales.

Hip(po), hip(po), hooray! ? There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don't forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z