Portaltic.-Google lanza por error la primera beta de Android 11 en algunos móviles Pixel tras cancelar su presentación

MADRID, 2 Jun. (Portaltic/EP) -

Google trabaja en la primera beta de Android 11, la nueva versión de su sistema operativo para móviles, que ha comenzado a difundirse por error en algunos móviles Pixel a pesar de que se canceló su evento de presentación, previsto para este miércoles.

La primera beta de Android 11 en algunos dispositivos Pixel 4 XL -el modelo más reciente de Google- ha dejado al descubierto gran parte de las nuevas características que la compañía estadounidense prepara para el sistema.

Este lanzamiento ha tenido lugar por error mediante actualizaciones automáticas OTA. No obstante, Google había cancelado el evento de presentación de la beta de Android 11 que tenía previsto este miércoles ya que la empresa consideraba que "no es el momento de celebrar".

Entre las novedades, según ha informado en Twitter el periodista Mishaal Rahman de XDA Developers, se incluyen tres tipos de formas de iconos de aplicaciones que pueden elegirse en lugar de la tradicional forma redonda de Android: una redonda irregular, una cuadrada con bordes cortados y otra con ondas.

Rather than be super vague about this, I'll just say it up front:Two people DMed me saying they got the Android 11 beta OTA update on their Pixel 4 XL.Build #: RPB1.200504.018