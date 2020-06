Portaltic.-Google Maps prepara la integración con Uber para calcular las tarifas de las rutas

MADRID, 22 Jun. (Portaltic/EP) -

Google está probando en su aplicación de mapas Google Maps una nueva función que permite la integración de Uber y que utiliza información de las rutas de los usuarios para calcular de forma precisa el precio de las tarifas en el servicio de VTC.

Según ha descubierto la experta en ingeniería inverso Jane Manchun Wong entre el código de Google Maps, esta integración funciona como parte de una nueva opción conocida como 'obtener tarifas más precisas' que puede activarse o desactivarse en los ajustes, aunque por el momento no se encuentra disponible.

La característica se integra con servicios de terceros como Uber y permite que Google Maps envíe los datos de ruta de los usuarios para que estos obtengan de forma precisa cuánto les costaría realizar un viaje en Uber a su destino.

Google Maps is working on an option to “Get more accurate fares” from ride services by sharing route information to them pic.twitter.com/BGh0eCtjoI