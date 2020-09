Portaltic.-Google Maps trabaja para mostrar los casos de Covid-19

MADRID, 4 Sep. (Portaltic/EP) -

Google Maps, la aplicación de mapas para dispositivos móviles creada la compañía de Mountain View, está trabajando para mostrar mapas con casos de Covid-19.

Google podría mostrar próximamente en su aplicación Google Maps las zonas que cuentan con más casos del nuevo coronavirus, según ha descubierto la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong.

Como se puede observar en la captura de pantalla compartida por Wong a través de su cuenta en la red social Twitter, la aplicación contaría con un nuevo tipo de mapa.

Google Maps is working on COVID-19 map(idk if it's new) pic.twitter.com/qqPUfmn5pN