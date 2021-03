Google Meet extiende las llamas ilimitadas gratuitas hasta junio

MADRID, 31 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha ampliado hasta junio la posibilidad de hacer llamadas ilimitadas en la versión gratuita de Meet para todos los usuarios con cuentas de Gmail, una prórroga adicional a la que ya amplió el plazo hasta el 31 de marzo.

Por una prórroga anterior, el servicio solo tendría las llamadas ilimitadas gratuitas hasta el 31 de marzo de este año, y tras esa fecha, limitaría las llamadas a 60 minutos en esta versión del servicio.

Google ha confirmado que las llamadas ilimitadas de Meet (en realidad, de hasta 24 horas) seguirán estando disponibles en la versión gratuita, como ha informado la compañía a través de su perfil oficial en Twitter. El nuevo periodo se amplía hasta junio de 2021.

We're continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts ? https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr