Portaltic.-Google Meet para móviles añade los filtros durante las videollamadas

MADRID, 9 Jul. (Portaltic/EP) -

La aplicación de videollamadas Google Meet ha incorporado en su versión para móviles iOS y Android la nueva función de filtros, que permite que los usuarios elijan entre diferentes máscaras y opciones de personalización durante las videollamadas.

Los filtros de Google Meet permiten que los usuarios transformen su rostro en el de un animal, como un gato, una rana, un robot, un pez o un dinosaurio animado, o también convertirse en astronautas, como ha anunciado Google a través de su cuenta oficial en Twitter.

Para activar estas opciones de personalización, los usuarios que estén realizando una videollamada tienen que pulsar en el icono con forma de brillo en la parte inferior derecha de la pantalla, y luego hacer clic en el nuevo apartado de 'filtros' y elegir uno en la lista.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today ? https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj