Portaltic.-Google Meet permite 'levantar la mano' de forma virtual en las videollamadas

MADRID, 18 Nov. (Portaltic/EP) -

Google ha añadido la función 'levantar la mano' en su aplicación de videollamadas Meet, con la que los usuarios pueden hacer saber si tienen una pregunta o indicar que les gustaría hablar al moderador.

Esta nueva función permite aumentar la participación de los usuarios en videoconferencias grandes sin interrumpir el flujo de la conversación y evitar que los participantes se interrumpan entre ellos.

Cuando un participante de la videoconferencia seleccione la función 'levantar la mano', los moderadores de la reunión verán un icono de la mano y recibirá una notificación sonora en caso de que esté en otra pestaña.

Asimismo, los moderadores podrán ver los participantes que han levantado la mano y el orden en el que lo han hecho, así como bajar la mano de un participante específico o la de todos.

La nueva función estará disponible para clientes de Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus y clientes de G Suite Business Education, Enterprise for Education y organizaciones sin fines de lucro.

Google también ha subrayado en su blog que la función 'levantar la mano' no estará disponible para Workspace Business Starter ni para clientes de G Suite Basic o usuarios con cuentas personales de Google.