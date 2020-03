Portaltic.-Google ofrece sin coste las funciones Hangouts Meet por el coronavirus

MADRID, 4 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha anunciado que ofrecerá sin coste adicional las funciones de su servicio Hangouts Meet para ayudar a que los trabajadores y estudiantes que se han visto obligados a quedarse en sus hogares por el brote del coronavirus "sigan conectados".

La compañía ha afirmado que en lugares como Hong Kong y Vietnam, donde los colegios han sido cerrados como medida contra el brote, los estudiantes han comenzado a utilizar sus servicios Hangouts Meet, integrado en la 'suite' de 'software' de Google, y Google Classroom para seguir sus clases desde casa.

"A medida que más trabajadores, profesores y estudiantes trabajan desde casa en respuesta a la propagación del COVID-19, queremos poner de nuestra parte y ayudar a que sigan conectados y continúen siendo productivos", ha indicado Google en un comunicado.

Por ello, Google ha señalado que a partir de esta semana ofrecerá acceso gratuito a las funciones avanzadas de videoconferencias de Hangouts Meet a los usuarios de todo el mundo de G Suite y G Suite for Education.

Esas funciones, que estarán disponibles hasta el 1 de julio sin coste adicional, incluyen reuniones de hasta 250 participantes, transmisión en directo para hasta 100.000 espectadores y la capacidad de grabar reuniones y guardarles en Google Drive.

"Estamos comprometidos a apoyar a nuestros usuarios y clientes durante estos tiempos difíciles y continuamos mejorando nuestra infraestructura para soportar una mayor demanda de Hangouts Meet, asegurando un acceso ágil y confiable al servicio durante este periodo", ha añadido.

