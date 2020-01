Portaltic.-Google permitirá a sus usuarios ajustar la sensibilidad de reconocimiento del comando 'OK, Google' de su Asistente

Publicado 21/01/2020 16:42:03 CET

Google está trabajando en una función que permitirá a los usuarios que dispongan del Asistente ajustar la sensibilidad de reconocimiento del comando de voz 'Ok, Google' con el fin de que este no se active por error.

La compañía anunció en septiembre del año pasado cambios en su Asistente para reducir la cantidad de datos de audio que guarda en relación con la interacción con los usuarios. Uno de ellos sido descubierto por 9to5google al analizar la versión beta de la 'app' oficial de Google en su versión 10.93: el ajuste de la sensibilidad.

En esta versión de la 'app', los usuarios podrán configurar la sensibilidad del Asistente al pronunciar 'Ok, Google' para que este no se active con demasiada facilidad, además de mejorar su respuesta en entornos especialmente ruidosos.

El usuario tendrá que ajustar la sensibilidad del Asistente para que sea más o menos receptivo al comando 'Ok, Google'. Solo el usuario con la cuenta principal en el dispositivo puede configurar esta función y el nivel de sensibilidad que escoja se aplicará a todos los que lo usen.

Según recogen desde el medio antes citado, parece haber tres niveles de sensibilidad para aplicar en el dispositivo: Menos sensible, más sensible y predeterminado, siendo este el nivel actual. De momento esta función no estará disponible para todos los dispositivos ni en todos los idiomas.

En enero, en el marco del CES 2020, Google también anunció novedades, como la incorporación de dos nuevas acciones de voz para que los usuarios puedan controlar fácilmente su privacidad preguntando directamente al Asistente.