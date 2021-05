Google Pixel 6 tendrá nuevo diseño y una cámara que mejorará la captura de los distintos tonos de piel

MADRID, 21 May. (Portaltic/EP) -

Google trabaja en su próxima familia de 'smartphones', Pixel 6, que mostrará un nuevo diseño que lo diferenciará estéticamente de las versiones anteriores, e introducirá una cámara mejorada para capturar los distintos tonos de piel.

La familia Pixel 6 tendrá un nuevo diseño en dos tonos diferenciados en franjas y separados por el módulo, en horizontal, de la cámara principal, e incorporará una pantalla curva, al menos en un modelo Pro, como recogen en XDA Developers.

Las imágenes, compartidas por OnLeaks, muestran un dispositivo con la parte posterior en color blanco mate, con dos franjas bien diferenciadas en la parte superiores: la cámara, que ocupa, en horizontal todo el ancho del móvil, y otra de un llamativo tono naranja.

Kudos @jon_prosser who shared a rather good look at the #Pixel6Pro.



That being said, his depiction isn't that flawless...



Thus, I'm back to provide a more accurate look at this device + display size + dimensions + 360° video, on behalf of @digitindia 👇🏻https://t.co/SjL80zE2Ys pic.twitter.com/vF2lVyJKBN