Portaltic.-Google planea lanzar un nuevo Chromecast Ultra basado en Android TV con mando de control remoto

MADRID, 11 Mar. (Portaltic/EP) -

Google está trabajando para lanzar la segunda generación de un dispositivo Chromecast Ultra basado en Android TV similar al actual, pero se podrá controlar de manera remota con un mando externo.

El dispositivo, con código de nombre Sabrina, soportará contenido 4K HDR y contará con la conexión WiFI y Bluetooth habitual de Chromecast.

El dispositivo externo de control remoto tendrá un micrófono y un botón dedicado al Asistente de Google para que el usuario pueda controlar el contenido con su voz, según han informado fuentes familiarizadas con el asunto al portal 9to5Google.

Por su parte, los usuarios también podrán programar el control remoto en sus televisores. Además, según ha informado el periodista de Protocol Janko Roettgers, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos habría aprobado el control remoto.

Hmmmm... a Google Remote for an unknown device just passed through the FCC... https://t.co/nz0xBG8AtL pic.twitter.com/6gEQ35nR7g