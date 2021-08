Google se planteó comprar Epic Games por su competencia con Google Play

MADRID, 9 Ago. (Portaltic/EP) -

Google consideró comprar total o parcialmente al desarrollador del videojuego Fortnite, Epic Games, por hacer competencia a su plataforma oficial de aplicaciones Google Play con su videojuego Fortnite para Android.

Así se desprende de documentos judiciales que se han dado a conocer ahora como parte de una investigación en el Tribunal del distrito Norte de California (Estados Unidos) contra Google por supuestas prácticas de monopolio en su plataforma de aplicaciones Google Play, denunciadas por Epic Games.

Para apoyar sus acusaciones de monopolio, Epic Games aseguró en el documento que Google había llegado a "compartir los beneficios de su monopolio con socios para asegurar acuerdos para limitar la competencia".

Epic Games denunció que algunas de estas prácticas de Google se dirigieron contra el estudio estadounidense. "Google ha desarrollado una serie de proyectos internos para abordar el 'contagio' que percibe de los esfuerzos de Epic y otros para ofrecer a los consumidores y desarrolladores alternativas competitivas".

En última instancia, Epic Games llega a afirmar que el gigante tecnológico "consideró comprar parte o la totalidad de Epic para subsanar la amenaza" a su posición.

"En ese momento no lo sabíamos y, debido a la orden de protección del Tribunal, estamos descubriendo ahora que Google estaba considerando comprar Epic para detener nuestros esfuerzos por competir con Google Play", ha afirmado en Twitter el CEO de Epic Games, Tim Sweeney.

This was unbeknownst to us at the time, and because of the court's protective order we're just finding out now about Google's consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm