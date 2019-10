Portaltic.-Google Play Store cierra septiembre con 172 apps maliciosas identificadas que acumulan más de 335 millones de descargas

Publicado 02/10/2019 9:34:13 CET

MADRID, 2 Oct. (Portaltic/EP) -

Investigaciones de ciberseguridad descubrieron en el mes de septiembre 172 aplicaciones maliciosas en Google Play Store que de forma conjunta acumularon más de 335 millones de descargas.

Un informe recopilatorio realizado por el investigador de ESET Lukas Stefanko recoge que en septiembre, se identificaron 172 aplicaciones dañinas para Android en la tienda oficial de Google, si bien la mayoría de ellas ya no están disponibles, según ha asegurado a The Next Web.

Se trata de aplicaciones de tipo 'adware', de suscripciones a servicios SMS premium, troyanos bancarios y falsos antivirus, entre otros, que, de forma conjuntas, acumularon 335.962.400 descargas.

Stefanko realiza un seguimiento mensual de las aplicaciones maliciosas que se descubren cada mes en Google Play, a partir de diversos informes de seguridad. En julio, se descubrieron 205 aplicaciones dañinas, con más de 32 millones de descargas, y en agosto, 204 'apps', que acumularon más de 438 millones de descargas.