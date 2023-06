Google Play suspende la 'app' Downloader porque su navegador interno puede cargar un sitio web de contenidos pirateados

MADRID, 26 May. (Portaltic/EP) -

Google ha suspendido de su tienda de aplicaciones la 'app' Downloader debido a una acusación de infracción de derechos de autor por parte de varias compañías de televisión de Israel, ya que el navegador que incluye la 'app' puede cargar un sitio web específico que de contenidos pirateados, lo que el desarrollador califica de "absurdo" ya que es algo que pueden hacer todos los navegadores web.

Downloader es una aplicación que permite navegar y descargar archivos de Internet disponible para dispositivos Android, por lo que también se puede utilizar en Smart TV que dispongan de Android TV o Google TV. En este sentido, los usuarios pueden utilizar Downloader para navegar por Internet desde su televisor, ya que incluye una barra de URL desde la que acceder a cualquier sitio web, como un navegador habitual.

En este marco, el desarrollador de la aplicación ha trasladado sus quejas a través de su web, después de que Downloader haya sido suspendida de Google Play por infringir la ley de derechos de autor (DMCA), según una denuncia interpuesta por un bufete de abogados que representa a varias compañías de televisión de Israel, como Yes TV y Hot TV.

En concreto, la denuncia reclama que, al poder utilizar Downloader como un navegador web, los usuarios pueden cargar sitios web que infringen los derechos de autor de sus clientes. En específico, la denuncia hace referencia a un sitio web de piratería, cuyo nombre no ha sido compartido por el desarrollador de la aplicación.

I need your help! My Downloader app has been wrongly removed from @GooglePlay Store due to an absurd DMCA takedown from Israel TV @yescoil that claims because the web browser in the app can load a specific website with their infringed content that my app is violating copyright.