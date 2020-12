Portaltic.-Google Podcast permite añadir fuentes RSS privadas para las suscripciones de servicios de terceros

MADRID, 4 Dic. (Portaltic/EP) -

Google ha actualizado su aplicación Google Podcast para añadir el soporte a las fuentes RSS privadas, con lo que los usuarios podrán añadir sus suscripciones a servicios de terceros.

En este sentido, con esta nueva función, los usuarios podrán ver y añadir las suscripciones que tengan contratadas en otros servicios de podcasts ingresando manualmente el enlace de la fuente RSS en Google Podcast.

"Google Podcast ahora admite la suscripción a podcasts mediante una fuente RSS en Android, iOS y Web", ha afirmado el jefe de producto de Google Podcast, Zack Reneau-Wedeen, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Además, con esta función los usuarios ahora podrán escuchar más podcasts, entre ellos programas premium de Slate, Patreon, Supercast y otros servicios. Sin embargo, no todas las aplicaciones admiten esta función, entre ellas Spotify.

Google Podcasts now supports subscribing to podcasts by RSS feed on Android, iOS, and Web.This means you can now listen to more podcasts, including premium shows from @slate, @patreon, @glowdotfm, @stratechery, @getredcircle, @memberful, @supercast, and other great services. pic.twitter.com/0iy9yK775C