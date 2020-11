Portaltic.-Google prueba un contador de 'me gusta' en su función Descubre

MADRID, 27 Nov. (Portaltic/EP) -

Google está probando un contador de 'me gusta' en su función Descubre, el 'feed' de noticias de la aplicación principal de Google para móviles, que mostrará cuántos usuarios han marcado un contenido determinado con 'me gusta'.

A finales de octubre, Google comenzó a distribuir un nuevo botón con un corazón en la función Descubre, que permite a los usuarios marcar las recomendaciones con contenido que les guste.

Esta función, que comenzó a probarse en el mes de abril y que llegó para sustituir al botón de 'más' o 'menos', consta de un icono con forma de corazón que se muestra al final de las recomendaciones de Descubre, junto a los botones de compartir y de más opciones.

En este sentido, al pulsar el botón, los usuarios conceden un 'me gusta' al contenido, permitiendo a Google personalizar las futuras recomendaciones de su aplicación.

Ahora la compañía está probando un contador de los 'me gusta', que permite a los usuarios ver cuántas personas han marcado el botón con el icono del corazón, según ha recogido el portal Android Police.

Google discover now shows how many people pressed "Like" on an article. Before that there was only the heart icon and before that the toggle thing@ArtemR @CaschysBlog pic.twitter.com/6ozOcKgA2R