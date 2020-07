Portaltic.-Google quiere eliminar el 'modo belleza' de forma predeterminada en Android 11

MADRID, 17 Jul. (Portaltic/EP) -

La compañía Google parece estar estudiando obligar a los fabricantes a eliminar el 'modo belleza' de forma predeterminada en Android 11, para respetar la textura y el tono de piel de los usuarios a la hora de tomar una fotografía.

El documento de Definición de Compatibilidad de Android, al que ha tenido acceso el miembro del portal XDA Developers Mishaal Rahman, cuenta con una sección que hace referencia al comportamiento de la cámara API.

En este sentido, el documento señala que los fabricantes deben asegurarse de que la "apariencia facial" no sea alterada en las API android.hardware.camera2.CameraDevice y android.hardware.Camera.

"Cualquier cámara API de hardware.camera2.CameraDevice o android.hardware.Camera, debe asegurar que la apariencia facial no sea alterada incluyendo la alteración de la geometría facial, el tono de la piel facial o el alisamiento de la piel facial", señala la captura de pantalla publicada por Rahman en su cuenta oficial de la red social Twitter.

It seems that Google is banning OEMs from implementing facial tweaking algorithms during image processing. This means all images, by default, won't have faces tweaked, but can still do it in post. So turning off beauty modes will *actually* turn it off. pic.twitter.com/NEmPK8iFsa