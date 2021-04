Google trabaja en su propio procesador para Pixel 6

MADRID, 5 Abr. (Portaltic/EP) -

Google está desarrollando su propio procesador para los teléfonos inteligentes de la compañía que estaría fabricado con la tecnología de Samsung y podría debutar con el modelo Pixel 6 a finales de este año.

La compañía tecnológica planea incorporar sus propios sistemas en chip (SoC, por sus siglas en inglés) en sus equipos de 'hardware'. Estos elementos estarían fabricados por Samsung, según ha informado el portal especializado 9to5Google.

El chip, con nombre en clave 'Whitechapel', empezó a protagonizar rumores a principios de 2020, y el pasado otoño, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre, el director ejecutivo, Sundar Pichai, habló de inversiones más profundas en 'hardware', como parte de la hoja de ruta de la compañía para los siguientes años.

El medio citado asegura haber tenido acceso a documentos sobre este tema. Señala que se trata de un procesador propio, y que los teléfonos Pixel que lleguen a finales de año, presumiblemente Pixel 6 y Pixel 5a, funcionarán con GS101, como se refieren a él internamente.

En concreto, explican que los documentos vinculan el chip con 'Slider', que es una referencia encontrada también en la 'app' de la Cámara, y que puede ser una plataforma compartida para el primer procesador.

9to5Google indica que 'Slider' también se relaciona con los procesadores Exynos de Samsung, lo que, afirman, indica que que la compañía surcoreana se encarga de su producción.

Posteriormente, Mishaal Rahman, de XDA Developers, ha compartido información adicional que, asegura, “corrobora” que los teléfonos Pixel funcionarán con el chip GS101. E incluso detalla algunas de sus características: tendrá una configuración de 3 clústers, con una TPU y un elemento que podría ser un chip de seguridad, relacionado con Titan M.

I've now seen evidence that corroborates Google's next Pixel phones will run on GS101. It'll have a 3 cluster setup with a TPU and something called "Dauntless" which seems related to integrated Citadel (Titan M security chip). https://t.co/vikLcki1SF