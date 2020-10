Portaltic.-Google Workspace introduce los complementos en Google Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones

MADRID, 22 Oct. (Portaltic/EP) -

Google Workspace, la herramienta que incluye todas las aplicaciones de productividad de Google, ha introducido el soporte para los complementos en Google Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones.

Estos complementos permitirán que los usuarios empleen aplicaciones de terceros dentro de Google Workspace sin la necesidad de cambiar de una aplicación a otra.

Los complementos ya están disponibles para Gmail, Drive y Calendario y ahora han comenzado a implementarse en Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones, donde estarán disponibles en las próximas semanas.

Los usuarios también pueden crear complementos utilizando Apps Script o tiempos de ejecución alternativos, según ha informado Google en su blog.

Además, los administradores podrán especificar qué aplicaciones pueden instalar los usuarios desde Google Workspace Marketplace, mientras los usuarios finales podrán instalar complementos de Google Workspace seleccionando el botón '+', que se encuentra en el panel lateral y donde también aparecerán todos los complementos que se instalen.

Los complementos para Google Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones estarán disponibles desde este miércoles para usuarios con cuentas de Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Eductation, Enterprise for Education y Nonprofits.