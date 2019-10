Portaltic.-El gremio de guionistas de América prescinde del premio al mejor guionista de videojuegos 2020

Publicado 08/10/2019 16:38:36 CET

El gremio de guionistas de América (Writers Guild of America, WGA) ha anunciado que el premio al mejor guionista de videojuegos no existirá en la gala de 2020, aunque esta medida no será definitiva, ya se reincorporará cuando el número de guionistas de videojuegos pertenecientes a la WGA se incremente.

La categoría de 'Mejor guionista de videojuego' lleva vigente desde el 2008, cuando ganó Dead Head Fred, un título para PlayStation Portable, y desde entonces se ha entregado todos los años. El reconocimiento de la pasada edición recayó en los guionistas de God of War, que compitieron con Assassin's Creed Odyssey, Batman: The Enemy Within, Marvel's Spider-Man y Pillars of Eternity 2: Deadfire.

No obstante, las alarmas saltaron con el proceso de presentación de los premios de WGA, en una cronología en la que no aparecía la categoría al mejor guionista de videojuegos. Como pudo confirmar USgamer, no se trataba de un error, sino que la categoría había sido eliminada temporalmente hasta que más guionistas de videojuegos se conviertan en miembros de la WGA.

La polémica se ha desatado en el mundo de los guionistas y varios han expresado su opinión a través de las redes. Mary Kenney, guionista de títulos como The Walking Dead y Dying Light 2, lo ha calificado como "Un paso hacia delante y siete hacia atrás".

Pero no ha sido la única; otros guionistas han criticado el motivo de la desaparición de este premio, diciendo que es una estrategia con el objetivo de que los guionistas tengan que pagar las cuotas de la asociación para así tener la oportunidad de ser elegibles en este galardón, como recoge el medio citado.

Desde el gremio de guionistas aseguran que esta categoría de premio regresará, pero lo hará cuando haya una "masa crítica" con el objetivo de "proveer de un proceso de selección de premios significativo".