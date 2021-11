Un grupo de desarrolladores recupera el modo multijugador de varios videojuegos de PS3 sin soporte

MADRID, 24 Nov. (Portaltic/EP) -

Un grupo de desarrolladores y seguidores de videojuegos icónicos de PlayStation 3 como MotorStorm o Warhawk, cuyos servidores fueron cerrados por Sony hace tiempo, ha logrado recuperarlos mediante un emulador con el que se puede reactivar el modo multijugador.

Se trata de PS Online Network Emulated, conocido como PSONE, un grupo de jugadores que han logrado volver a tener acceso a algunos juegos de PlayStation ya en desuso debido a que Sony dejó de alojarlos en sus servidores.

Para poder acceder a estos títulos, solo hay que cambiar el servidor DNS de la PlayStation 3 a nueva IP. Primero, el usuario debe acceder al panel de Herramientas y acceder al menú de Configuración de conexión a internet y activar la opción Personalizar.

En el primer campo del DNS se debe incluir el número 185.194.142.4 y en el segundo, 8.8.8.8 o 1.1.1.1. Después, se debe seleccionar el modo automático de MTU. A continuación, se activa 'No usar' en el servidor Proxy y se elige 'Activar' UPnP.

A través de Twitter, esta organización sin ánimo de lucro ha anunciado que está trabajando en recuperar algunos títulos, entre los que se encuentran MotorStorm, Calling All Cars! y Resistance: Fall of Man.

Además, entre algunos de los juegos que ha conseguido recuperar para activar el modo multijugador, se encuentran Warhawk, Socom Confrontation, Twisted Metal Black y WipeOut, según expone en su página web.

Hey #Motorstorm fans, look what we got for you. Get back into punching your way to become the best. Motorstorm is back online and supporting all versions.Setup: https://t.co/WvlxlME797#Playstation3 #RPC3