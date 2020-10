Portaltic.-Un grupo de hackers ataca con ransomware a grandes empresas para donar el dinero robado a organizaciones benéficas

MADRID, 20 Oct. (Portaltic/EP) -

Un grupo de piratas informáticos ha donado a organizaciones benéficas el dinero que previamente ha robado a empresas mediante ataques de tipo 'ransomware', con el objetivo de "hacer del mundo un lugar mejor".

A través de una publicación en la web oscura, el grupo de 'hackers' Darkside ha publicado los recibos por 10.000 dólares (alrededor de 8.500 euros al cambio) en donaciones de Bitcoin a dos organizaciones benéficas.

En concreto, las donaciones se han dirigido a Children International, que apoya a niños, familias y comunidades en África, Asia y América; y The Water Project, que trabaja para mejorar el acceso al agua potable en África subsahariana.

Children International ha señalado que no se quedará con el dinero. "Si la donación está vinculada a un pirata informático, no tenemos ninguna intención de quedarnos con ella", ha afirmado un portavoz de la organización a la cadena británica BBC.

El grupo ha asegurado que los ataques tan solo van dirigidos a grandes empresas y que mantienen como rehenes a sus sistemas de TI hasta que pagan un recate. "Creemos que es justo que parte del dinero de las empresas se destine a la caridad", ha indicado el grupo.

"No importa lo malo que crea que es nuestro trabajo, nos complace saber que ayudamos a cambiar la vida de alguien", ha añadido. Aseguran que su fin es "hacer del mundo un lugar mejor".

Para realizar las donaciones, los 'hackers' han empleado un servicio llamado The Giving Block, que es utilizado por 67 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Save The Children, Rainforest Foundation y She's The First.

La compañía ha asegurado a la cadena BBC que no conocía que las donaciones se habían llevado a cabo por ciberdelincuentes y ha subrayado que está trabajando para determinar si los fondos fueron realmente robados. "Si resulta que estas donaciones se hicieron con fondos robados, por supuesto, comenzaremos el trabajo para devolverlos al propietario legítimo", ha aseverado.