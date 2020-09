Portaltic.-Un grupo de hackers se infiltra en varias agencias del estado de Washington, en EEUU

MADRID, 28 Sep. (Portaltic/EP) -

Un grupo de piratas informáticos ha llevado a cabo un ciberataque contra el estado norteamericano de Washington, por el que varias agencias estatales se han visto afectadas.

El ataque ha infectado a varias agencias estatales con 'malware' sofisticado, entre ellos los conocidos como Trickbot y Emotet, según han informado personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg.

Emotet y Trickbot son empleados con frecuencia de forma conjunta, especialmente por la banda cibernética con sede en Rusia llamada Ryuk, según la compañía de ciberseguridad CrowdStrike.

Este ataque, que ha durado más de una semana, ha expuesto fallos en el aparato de seguridad del estado de Washington, pero no ha afectado significativamente a las operaciones estatales.

Los atacantes han logrado acceder a varias agencias estatales difundiendo 'malware' y estableciendo un punto de apoyo desde el que podrían profundizar su ataque.

La secretaría del estado de Washington informó el pasado jueves de que está "al tanto de una amenaza cibernética activa a la que se enfrentan las entidades gubernamentales en el país".

