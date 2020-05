Portaltic.-Los grupos de humor y de rol de Facebook como opción para amenizar la cuarentena

MADRID, 25 May. (Portaltic/EP) -

La cuarentena ha hecho que muchas personas tengan más tiempo libre y una de las opciones para entretenerse que está ganando popularidad son los grupos de Facebook, en especial los de humor o los de rol, en los que los usuarios se hacen pasar por otras personas desde sus casas, desde asistentes a festivales de música hasta trabajadores de Chernóbil.

En el caso de España y la comunidad de Facebook en español, en las últimas semanas se han popularizado varios grupos como 'Vivir con humor' o 'Humor en cuarentena', con varias publicaciones al día con memes y publicaciones de humor sobre la pandemia de coronavirus.

No obstante, la comunidad de otros países en Facebook ha optado como opción para entretenerse en cuarentena los grupos de rol en los que sus miembros se hacen pasar por otras personas, en muchos casos como si no se hubiera producido la Covid-19, como recoge Mashable.

En uno de estos grupos, 'A group where we all pretend to work at the same office', miles de usuarios se han puesto de acuerdo para hacerse pasar por trabajadores de una misma oficina, como si fueran yendo a trabajar de forma normal todos los días, cada uno siguiendo el rol de un empleado de un departamento distinto, como informática o recursos humanos.

Otros grupos de Facebook, todos ellos alcanzando los miles de miembros, se inclinan por diferentes lugares de trabajo, como personas que fingen trabajar en el mismo bar, en el mismo hospital, como trabajadores y asistentes de un mismo festival de música o incluso empleados de la Casa Blanca.

Asimismo, otros grupos han optado por otras vías de humor y se hacen pasar por hormigas de una misma colonia e incluso por trabajadores de la central nuclear de Chernóbil ironizando con humor negro sobre el coronavirus y utilizando imágenes de la serie de televisión homónima de la cadena HBO.