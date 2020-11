Portaltic.-Habrá escasez de Xbox Series S/X hasta el próximo año

MADRID, 17 Nov. (Portaltic/EP) -

Microsoft se enfrenta a una escasez de suministro de sus videoconsolas de próxima generación que no espera superar hasta el próximo año, una situación que llega tras el éxito de lanzamiento que han supuesto los dos 'hardware'.

Xbox Series S/X han tenido el lanzamiento más exitoso en la historia de Xbox. Solo en las primeras 24 horas se vendieron más unidades “que en cualquiera de las generaciones anteriores”, siendo Xbox Series S el modelo que ha sumado “el porcentaje más alto” nuevos jugadores en cualquier consola de Xbox en su lanzamiento, como informó la compañía en su blog oficial.

Este éxito, no obstante, está acompañado de una escasez de unidades, que en la compañía no esperan superar hasta el próximo año, como ha advertido el responsable financiero de Xbox, Tim Stuart, durante su intervención en Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference, recogida por The Verge.

“Creo que seguiremos viendo escasez de suministro a medida que nos adentramos en el trimestre posterior a las vacaciones, por lo que el tercer trimestre de Microsoft, el primer trimestre del calendario”, ha explicado Stuart, para señalar las dificultades que se presentan de cara a la campaña navideña.

La compañía espera recuperar el ritmo de la cadena de suministro hacia el segundo trimestre de 2021, en los meses previos al verano. Es entonces cuando el ejecutivo espera poder cumplir con el perfil de la demanda.