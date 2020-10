Portaltic.-Halo Infinite tendrá compras integradas pero permitirá conseguir los elementos de personalización en el propio juego

MADRID, 26 Oct. (Portaltic/EP) -

Halo Infinite empleará las microtransacciones o los códigos promocionales para conseguir los elementos de personalización, que también podrán conseguirse jugando o como recomensas especiales.

El videojuego de 343 Industries introduce un sistema de personalización de revestimiento denominado 'coating system', que sustituye al anterior, basado en armadura primaria y secundaria, y que amplía las opciones de personalización.

En concreto, se trata de "un sombreador de siete capas que permite colocar cualquier color, material o patrón creado por el artista en siete canales y aplicarlo a elementos del juego como armas, armaduras y vehículos", según explica el diseñador de Inversiones del juego principal, Christopher Blohm, en el blog oficial de la desarrolladora.

Algunas de estas personalización proceden de promociones de socios que ya han empezado a repartir los códigos y por ello algunos usuarios han preguntado si se trata de elementos que solo pueden adquirirse mediante pago.

El director de la Comunidad de Halo, John Junyszek, ha reconocido que Halo Infinite tendrá microtransacciones, pero ha asegurado que los revestimientos y otros tipos de personalización "pueden ganarse en el juego y como recompensa especial".

I'm seeing a decent amount of confusion around coatings out there, so I wanted to jump in and address some of the common talking points. Thread below! https://t.co/D6tP6pgSZU