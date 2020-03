Portaltic.-Hangouts, Gmail, Drive y otros servicios de Google experimentan interrupciones

MADRID, 26 Mar. (Portaltic/EP) -

Varios servicios de Google entre los que se encuentran la plataforma de videoconferencias Hangouts, el correo electrónico de Gmail y el servicio de alojamiento de archivos Drive están experimentando interrupciones desde las 17.00 horas de la tarde de este jueves.

Como ha reconocido Google a través de su página de soporte, las siguientes aplicaciones están sufriendo interrupciones: Gmail, Google Drive y sus herramientas de trabajo colaborativo Docs, Sheets y Slides, y el Calendario de Google.

A esto se añaden también la aplicación de videoconferencias Google Hangouts -incluidas sus funciones Chat y Meet-, la consola de administración de Google y el servicio Google Clasroom.

G Suite is currently experiencing a service disruption. Please stay tuned for updates or follow here: https://t.co/2SGW3X1cQn