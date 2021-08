Hayu se alía con Xbox para llevar sus reality shows a las videoconsolas

MADRID, 4 Ago. (Portaltic/EP) -

Hayu, el servicio de transmisión de reality shows por suscripción propiedad de NBCUniversal International, se asocia con Xbox en 22 países para ofrecer sus contenidos a los amantes de este género a través de la aplicación disponible en el Microsoft Store de sus videoconsolas.

Una propuesta original con la que NBCUniversal International (NBCUI) busca "aumentar la distribución a más dispositivos" y hacer que el servicio sea "aún más accesible", tal y como ha explicado la compañía a través de un comunicado.

Hayu, servicio de televisión de realidad virtual y video por suscripción sin publicidad (SVOD), está dirigido a espectadores que son fanáticos de los realities y ofrece más de 8.000 episodios de diferentes series, entre las que destacan The Real Housewives, Below Deck o Keeping Up With the Kardashians.

La plataforma cuenta con una amplia variedad de subgéneros en inglés, como hogar y diseño, citas, cocina, crimen y moda. La diversidad de contenido, así como el no tener que preocuparse por los 'spoilers' -ya que la gran mayoría de los programas de Estados Unidos están disponibles en hayu el mismo día de su transmisión allí- hacen de esta plataforma el hogar preferido de los fans de los reality shows.

DISPONIBLE EN 22 PAÍSES

Esta asociación permite a los suscriptores acceder al servicio a través de la app desde su consola en 22 países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia. Alemania, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Reino Unido, Suecia, Suiza y España.

"Este 2021 ha sido un año increíble para hayu. Es nuestro quinto año de operaciones en el Reino Unido, Irlanda y Australia, además ha sido el año del lanzamiento en nuevos países y de una distribución extendida a nivel mundial a través de asociaciones con afiliados y fabricantes de dispositivos", explica Hendrik McDermott, director general de hayu.

"Esta importante asociación con Xbox, siendo el primer socio de consolas de hayu, extiende nuestra distribución a más dispositivos y hace que el servicio sea aún más accesible. A través de una de las gamas de consolas líderes en la industria, los fanáticos de los reality shows pueden disfrutar de una experiencia de visualización en alta calidad de los mejores programas a través de este centro de entretenimiento", ha apostillado.

Lo que diferencia a hayu, en la mayoría de los países, es que se ha alzado como la plataforma más completa de realities. Los fanáticos de todo el mundo de este género pueden suscribirse por 4,99 euros al mes (con una prueba gratuita de un mes). La app de hayu estará disponible en la Microsoft Store de Xbox en consolas Xbox One, así como en Xbox Series X/S.