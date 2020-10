Portaltic.-Hideo Kojima confirma que trabaja en un nuevo videojuego

MADRID, 22 Oct. (Portaltic/EP) -

Kojima Productions, el estudio de videojuegos del desarrollador japonés Hideo Kojima, ha confirmado que trabaja en un nuevo videojuego y ha publicado ofertas de trabajo en Japón para contratar desarrolladores.

Hideo Kojima es el reconocido creador de videojuegos como las sagas Metal Gear Solid y Snatcher. Su último título, Death Stranding, el primero de su estudio propio, se lanzó en noviembre del año pasado para consolas y este verano para PC.

Ahora, el estudio japonés ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter que ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto que, de ver la luz, sería el segundo videojuego del estudio propio de Kojima.

#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg