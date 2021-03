Qué es Higher or Lower, el último videojuego popularizado por 'youtubers' como Ibai

Higher or Lower

Higher or Lower - GOOGLE PLAY STORE

MADRID, 4 Mar. (Portaltic/EP) -

Los 'youtubers' acostumbran a revivir videojuegos antiguos y convertirlos en populares, como ha sucedido en los últimos meses con Among Us, lanzado en 2018. Ahora, un título de 2015 es el que se ha popularizado gracias a 'influencers' como Ibai Llanos: Higher or Lower.

Higher or Lower es un videojuego de preguntas muy sencillo, que puede jugarse directamente en su versión web o descargarse para móviles iOS de Apple desde la App Store, en Android o también desde el asistente Alexa de Amazon.

La mecánica del juego, que está solo en inglés, consiste en que el jugador debe elegir, entre dos opciones, el término que cuente con un mayor número de búsquedas en el buscador de Google, acumuladas en su media mensual.

El juego reta a conseguir la mayor racha de aciertos posible en su modo clásico, que guarda la puntuación más alta del usuario, y actualmente la media es de 3,2 aciertos por ronda.

Asimismo, cuenta también con un modo contrarreloj en el que los jugadores tienen que lograr responder en el menor tiempo posible a las incógnitas del juego, y en acceso anticipado se encuentra un nuevo modo eliminación, que enfrenta a varios jugadores.

En ocasiones resulta sencillo, como escoger entre 'fútbol' y "Boston Celtics", pero su interés reside que otras veces no es tan sencillo, como entre 'The Office' y 'democracia'. Esta pregunta se encuentra en uno de los varios vídeos recientes del 'youtuber' Ibai Llanos en las últimas semanas jugando a Higher or Lower.

Según informa en su cuenta de Twitter su desarrollador, el estudio británico Computer Lovers, el juego Higher or Lower se ha jugado más de 500 millones de veces en todo el mundo.

Entre sus jugadores se encuentran también otros 'influencers' de YouTube, que llevan años subiendo vídeos jugando a Higher or Lower, como es el caso de Vegetta777, Willyrex o el Rubius, llegando en algunos casos a superar el millón de visualizaciones en sus vídeos.