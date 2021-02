HMD presenta el nuevo Nokia 1.4 con Android 11 GO Edition

MADRID, 4 Feb. (Portaltic/EP) -

HMD ha actualizado la gama de entrada de los 'smartphones' Nokia con el modelo Nokia 1.4 que funciona con la versión Android GO Edition del sistema operativo y tiene un precio inferior a 100 euros.

Nokia 1.4 presenta una pantalla de gran tamaño, de 6,5 pulgadas, con resolución HD+, relación de aspecto 20:9 y un diseño sin marco -solo una pequeña franja en la parte inferior- con una muesca donde ubica la cámara frontal, de 5 megapíxeles.

La cámara principal, situada en la parte posterior, utiliza dos lentes, una principal de 8 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles, y flash LED.

Este equipo, de 99 euros, funciona con el procesador Qualcomm QM215, dedicado a la gama de entrada, con 1GB de memoria RAM y almacenamiento interno de 16GB. Funciona con Android 11 Go Edicion e integra una batería de 4.000mAh.

Introducing our first product of 2021! Nokia 1.4 brings advanced smartphone experience with large 6.5" HD+ screen, our signature promise of secure & future proof Android and stellar Camera Go imaging experience featuring portrait and macro capturing & HDR at extraordinary value pic.twitter.com/fio39drfj1