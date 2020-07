Portaltic.-El hogar del futuro mira al 5G y se pone en manos de los proveedores de servicios de comunicaciones

MADRID, 29 Jul. (Portaltic/EP) -

Los proveedores de servicios de comunicaciones (CSPs, por sus siglas en inglés), como los operadores de redes inalámbricas, las compañías de telecomunicaciones o de redes y de Internet, serán fundamentales en el ecosistema necesario para ofrecer servicios digitales diseñados específicamente para el hogar del futuro, que tendrá en las redes 5G a su gran aliado, según un nuevo libro de Accenture.

La publicación, titulada 'The Future Home in the 5G Era: Next Generation Strategies and Business Models for Hyper-Connected Living' y escrita por los expertos de Accenture Jefferson Wang y Boris Maurer, se elaboró antes de la pandemia de Covid-19, sin embargo, describe un concepto de hogar del futuro basado en unas necesidades que se han puesto de manifiesto durante la crisis global.

El libro dibuja una imagen de hogares hiperconectados que ofrecen servicios personalizados desde casa dirigidos a trabajar y a la formación a distancia; a la atención médica y a la telemedicina; a las comunicaciones sociales; al entretenimiento inmersivo; así como al cuidado de niños o al de mayores.

La experiencia de los proveedores de servicios de comunicaciones en el desarrollo de relaciones de confianza con los consumidores y sus capacidades tecnológicas, específicamente con el 5G, les permitirá crear nuevos modelos de negocio que impulsen la innovación y reinventen las experiencias de los clientes, dentro y fuera de este hogar.

EN BUSCA DE UN ECOSISTEMA ABIERTO

"Para asegurar el éxito del 'future home' es necesario crear ecosistemas abiertos, interoperables, que generen grandes bases de datos comunes, accesibles por todos los socios y con una ambición de generar una propuesta de valor convincente para el cliente", explica Julio Juan Prieto, director general de áreas Tecnológicas de Accenture en España, Portugal e Israel.

El ecosistema del hogar del futuro debe incluir tanto sistemas tecnológicos procedentes de los fabricantes de dispositivos, proveedores de plataformas y diseñadores de 'apps', como compañías que se dirigen cada vez más a necesidades críticas de los consumidores como la salud y los bienes de consumo. El libro indaga en cómo estos socios pueden trabajar mejor para crear y asegurar este nuevo concepto de hogar, donde los proveedores de servicios de comunicaciones aparecen como los habilitadores de ese ecosistema diverso.

"Creemos que el concepto de 'at home' será cada vez más importante para los clientes del futuro. Minimizar el tiempo dedicado a configurar el acceso y replicar la experiencia en el hogar estés donde estés de una forma segura será un servicio por el que cada vez más clientes estén dispuestos a pagar", añade Miguel Labín, managing director de Strategy & Consulting de Accenture.

UN NUEVO MUNDO DE SERVICIOS

Los expertos destacan los pasos clave que deben tomar los proveedores de servicios de comunicaciones para transformar la estructura y la cultura de sus negocios, dominando la agilidad competitiva mientras ejecutan con la misma fuerza factores como el crecimiento, la rentabilidad, la sostenibilidad y la confianza.

En este sentido, abogan por reinventar digitalmente el 'front office' (la parte de la empresa que tiene contacto con el cliente) para crear una experiencia proactiva y en tiempo real, dando a los consumidores una sensación de control sobre su hogar, al tiempo que se renueva el 'back office' (los procesos internos de la compañía) para que sea ágil, respaldando los modelos de negocio innovadores y dinámicos, así como las interacciones frecuentes con los clientes.

Asimismo, apuestan por capacitar al personal en las nuevas habilidades que se requieren para operar de manera efectiva en este nuevo mundo de servicios y adoptar el desarrollo rápido de productos con el fin de estar al día con las demandas de los futuros usuarios domésticos. Además, se considera fundamental activar una red de conectividad que una el 5G con todos los demás elementos, proporcionando la conectividad ubicua requerida para alimentar al hogar del futuro.

"Al poner las necesidades de las personas en el centro de su estrategia, los proveedores de servicios de comunicaciones pueden convertirse en el centro del ecosistema necesario para el futuro que comienza a tomar forma hoy. Son la clave para transformar la infraestructura digital fragmentada de nuestros hogares y proporcionar el futuro perfecto que satisfaga nuestras necesidades cada vez mayores y, al mismo tiempo, impulsar un crecimiento empresarial duradero", concluye Wang.