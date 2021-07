Honor volverá a España como una marca independiente en agosto con móviles premium para el público general

MADRID, 15 Jul. (Portaltic/EP) -

Honor da pasos para constituirse como una marca independiente de Huawei y volver a estar presente en el mercado español, algo que la compañía asegura que se producirá en agosto, con una nueva estrategia que dejará de estar centrada en los usuarios jóvenes y que le permitirá recuperar los servicios de Google en sus móviles después de más de dos años.

"Hemos terminado el proceso de constituir Honor España como una entidad independiente de Huawei. Ahora todo está listo y estamos listos para reabrir y volver a comenzar nuestro negocio en España", ha anunciado el director general de Honor en España, Kenny Li, en una entrevista concedida a Europa Press.

El veto de Estados Unidos a Huawei, en vigor desde mayo de 2019, también afectó a su marca Honor. De tener su máximo de ventas en el primer trimestre de 2019, con 23,9 millones de unidades de móviles en todo el mundo, esta cifra se ha desplomado en los tres primeros meses de 2021 hasta los 5,9 millones de unidades, casi sin ventas fuera de China, según datos de Canalys.

Por ello, la empresa se independizó de Huawei en noviembre del año pasado, cuando el gigante tecnológico la vendió al consorcio Shenzhen Zhixin New Information Technology. El 1 de abril, la división de Honor en España también anunció su separación de Huawei, y cerró su tienda en línea y su actividad.

El tiempo de espera antes de que la marca complete su emancipación llega ahora a su fin. El regreso de Honor al mercado español tendrá lugar en agosto, cuando la marca anunciará sus nuevos smartphones -los primeros con servicios de Google en dos años-, y también reabrirá su página web y, después, su tienda en línea.

"Ahora somos una compañía completamente independiente y no tenemos nada que ver con Huawei", ha defendido Li. Y como tal, la marca ha cambiado de estrategia y apuesta por cambiar aspectos importantes como el consumidor al que se dirigen y su variedad de productos y gamas.

NUEVA ESTRATEGIA Y MÁS VARIEDAD DE PRODUCTOS

En el primer caso, el objetivo deja de ser el consumidor joven, como sucedía hasta el momento. "Ahora no nos enfocamos solo en los usuarios jóvenes, sino también en los mayores", ha explicado Li. En línea con esto, el eslogan de la etapa anterior, 'For the brave' (para los valientes), deja paso al actual 'Go beyond' (ir más allá).

"Nos posicionamos como una marca premium, con el foco en la gama alta al menos en este año. Nuestro catálogo será completo y equilibrado, de gama de entrada a gama media y alta, para dar soporte a nuestro negocio en el largo plazo para los consumidores", como ha descrito el director general de Honor España.

Otro de los pilares de la marca china, como era el enfoque en la venta en línea, también cambiará en su nueva etapa en España. "Como ya tenemos una fuerte presencia en el negocio online queremos mantenerlo, pero también queremos extender nuestros canales a todos los operadores", según Li, que ha reconocido que la compañía también negocia con cadenas de 'retail'.

Asimismo, Honor espera expandir su catálogo en el futuro para "cubrir todas las categorías de productos": 'smartphones' -desde gamas altas hasta gamas medias y de entrada-, tabletas, 'wearables' y ordenadores portátiles.

Sobre otros dispositivos, disponibles en China pero que nunca llegaron a España como los televisores, la compañía espera tener novedades que anunciar en el futuro, pero aún no de momento: "Nuestras categorías de producto llegarán al mercado español pero esto lleva tiempo y será paso a paso".

El hecho de ser independientes, en lugar de dificultarla, facilita esta expansión. "Cuando pertenecíamos a Huawei teníamos algunas limitaciones, y por ejemplo no podíamos combatir con sus buques insignia", ha reconocido Li.

No obstante, la empresa no esconde sus raíces. De los más de 10.000 trabajadores que tiene Honor en todo el mundo, 8.000 fueron transferidos de Huawei, en especial de los departamentos de Investigación y Desarrollo. Y de los 20 empleados que tienen hoy en España, el 90 por ciento proceden también de Huawei, incluido el propio director general.

VUELTA A LOS SERVICIOS DE GOOGLE

A pesar de esta expansión en su catálogo, los primeros productos con los que la nueva Honor llegará a España serán precisamente terminales de gama alta: la serie Honor 50, ya presentada en China, con características como el procesador Snapdragon 778G 5G y cámara trasera de 108MP, y un nuevo terminal por anunciar de gama alta, con el chip Snapdragon 888 Plus.

Entre los aspectos principales de estos dispositivos aún por anunciarse en el mercado español, Honor ha tranquilizado a los usuarios y ha confirmado que llegarán con el sistema operativo Android y compatibilidad con los servicios móviles de Google.

"Todos nuestros sistemas operativos se basan en Android", según Li, que cita los servicios de Google como una de las prioridades para la marca en su nueva etapa. Los móviles de Honor mantendrán su capa de personalización basada en Android, MagicUI, que recibirá su nueva versión Magic 11.

Antes de emprender su nueva etapa en España, Honor ha querido dirigirse también a los usuarios de sus dispositivos vendidos antes de su separación con Huawei el 1 de abril cuyo soporte, según había confirmado ya la marca, corresponderá a Huawei y no a Honor.

"Los dispositivos vendidos antes del 1 de abril tendrán soporte con Huawei porque legalmente pertenecen a Huawei, que seguirá proporcionando los mejores servicios a los usuarios de dispositivos antiguos de Honor. Los servicios serán los mismos y no tendrán que preocuparse por nada", ha apostillado Li.