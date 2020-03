Portaltic.-HP muestra un adelanto de sus próximas gafas de realidad virtual creadas en colaboración con Valve y Microsoft

MADRID, 24 Mar. (Portaltic/EP) -

La compañía HP ha mostrado un adelanto de unas nuevas gafas de realidad virtual creadas en colaboración con el estudio de videojuego Valve y Microsoft.

HP ha indicado que estas nuevas gafas de realidad virtual ofrecerá una experiencia "más inmersiva, cómoda y compatible que la generación anterior".

La compañía no ofrece más detalles en su página web sobre sus próximas gafas de realidad virtual ni sobre la fecha de lanzamiento, pero sí subraya que han sido desarrolladas en colaboración con Valve y Microsoft.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la compañía muestra una imagen en la que se puede apreciar algo cómo serán las próximas gafas de realidad virtual de HP.

Developers, architects, and #VR users - this one's for you.Get a sneak peek of the next benchmark in virtual reality headsets from @HP x @ValveSoftware x @Microsoft. https://t.co/m3hUAL6sK1 pic.twitter.com/IsqL2aOVsl