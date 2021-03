HP presenta sus nuevos servicios para afrontar los riesgos de seguridad y la pérdida de productividad por el teletrabajo

MADRID, 10 Mar.(Portaltic/EP)

HP ha presentado su nueva gama de servicios para sistemas personales en el ámbito laboral para mejorar la experiencia y la productividad de los usuarios en un nuevo entorno híbrido en el que la pandemia ha acelerado la transformación digital y, por tanto, ha generado nuevos retos en cuanto a tecnología y seguridad.

Los servicios dirigidos a la productividad que la empresa ha introducido son HP TechPulse, HP Active Care, HP Proactive Insights y HP Proactive Enpoint Management, mientras que HP Sure Click Enterprise y HP Proactive Security serán nuevos recursos dirigidos a mejorar sus prestaciones de seguridad.

TechPulse es una plataforma en la nube centrada en la telemetría y las analíticas que ofrece a HP la información interna de sus dispositivos y aplicaciones, y desde la cual se sustentan el resto de nuevos servicios.

Active Care supone una "evolución de la garantía de los dispositivos", en palabras del director de Servicios de HP Iberia, Mario Calvo, durante un encuentro digital con la prensa. El sistema monitoriza en la nube e identifica problemas antes de que sucedan e informa a los usuarios de ello, evitando pérdidas de eficiencia por el gasto de tiempo y recursos que supone el fallo de un equipo.

HP Proactive Insights ofrece la novedad de medir la experiencia de usuario y gracias a su integración con Cloud IA prevee y evita fallos y ofrece servicios de soporte y telemetría para una gestión proactiva y un servicio Cloud para usuarios remotos. Así, es capaz de monitorizar flotas, incluidos accesorios y software.

Con ello, si la empresa contratante desea incluir a expertos de HP porque no posee los recursos de IT o desea disminuir la carga de trabajos de gestión de los mismos, HP Proactive Enpoint Management ofrece realizar este servicio en despliegue, monitorización y gestión para analizar el comportamiento de la flota; y efectuar tareas de análisis, optimización, parcheado y actualizaciones; alertas preventivas y planes de mejora y renovación.

En lo referido a seguridad, los servicios se centran en un nuevo paradigma donde "los riesgos se distribuyen por todos los domicilios" y no solo en la oficina, según ha afirmado CTO de HP España, Melchor Sanz. Por esta razón, HP Sure Click Enterprise, permitirá atomizar la acotación del riesgo, aislando el contenido malicioso hacia un entorno virtual en tiempo real que no requiere un conocimiento previo del virus y que aísla de forma predeterminada cualquier contenido desconocido. Sin embargo, Sanz considera que esto no elimina la necesidad de los antivirus, y que ambos son más bien "complementarios".

Por último, de igual modo que con Proactive Enpoint Management, si no se poseen los recursos de gestión de la seguridad en la propia empresa, HP Proactive Security agrega expertos de HP para analizar los riesgos e incidentes a través de la nube, define políticas de seguridad endpoint, parchea y actualiza; lanza alertas preventivas con TechPulse e integra con SOC de terceros.