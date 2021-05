HTC presenta los cascos VR VIVE Pro 2 y VIVE Focus 3 con paneles LCD, resolución 5K y 120 grados de campo de visión

MADRID, 12 May. (Portaltic/EP)

HTC ha presentado los nuevos cascos de realidad virtual Vive Pro 2 y Vive Focus 3, nuevos modelos de los equipos Vive que introducen la resolución 5K, 120 grados de campo de visión y paneles duales LCD.

La compañía haha destacado que Vive Pro 2 tiene un rango amplio de distancia interpupilar (IPD), ajustable para un "confort visual óptimo", y un dimensionador para ajustar la cabeza rápidamente, como ha compartido en Twitter. También incluyen una lente y auriculares ajustables.

Vive Pro 2 mejora las características de Vive Pro de 2018, según describe HTC en la web de Vive. Así, ofrece una resolución 5K de 2448 × 2448 píxeles (p) por ojo, con una resolución combinada de 4896 x 2448p.

Esta resolución, junto a una tasa de refresco "super suave" de 120 Hz y el campo de visión de 120 grados, está por encima de la resolución de 2.880 x 1.600p, la tasa de refresco de 90 Hz y los 110 grados de campo de visión de las Vive Pro.

