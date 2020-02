Portaltic.-HTC presenta la familia VIVE Cosmos de gafas de Realidad Virtual modulares

Publicado 20/02/2020 19:02:23 CET

HTC ha presentado este jueves su nueva familia de gafas de Realidad Virtual VIVE Cosmos, integrada por tres nuevos dispositivos con un diseño modular que permite cambiar sus partes, y ha anunciado también el prototipo de Project Proton, un modelo de gafas con un diseño más ligero.

La nueva serie VIVE Cosmos está formada por tres nuevos modelos: Elite, XR y Play, y suponen el modelo "más versátil" del catálogo de visores de la marca especializada VIVE, según recoge un comunicado de HTC.

Como características comunes, la series Cosmos hace uso de un diseño modular con el que es posible cambiar las placas frontales del visor, así como de un diseño ergonómico y del uso de una pantalla LCD con resolución un 88 por ciento mayor que el visor VIVE original (2880 x 1700p).

Los modelos presentan sus particularidades, y Cosmos Elite incluye dos controles y dos estaciones base, además de compatibilidad con SteamVR y con periféricos como VIVE Tracker. Estará disponible a finales del primer trimestre por un precio de 899 dólares.

Por su parte, Cosmos XR es un modelo de realidad extendida que incorpora cámaras y que puede integrar elementos de realidad virtual en un ángulo de hasta cien grados de visión. Este dispositivo llegará en el segundo trimestre y se presentará en la conferencia de videojuegos GDC en San Francisco (Estados Unidos).

El último integrante, Cosmos Play, supone la "gama de entrada" de la familia e incorpora cuatro cámaras hacia el exterior y compatibilidad con el servicio Viveport Video y con los títulos Angry Birds VR: Isle of Pigs, The Curious Tale of the Stolen Pets y A Fisherman's Tale.

Asimismo, como ha recogido The Verge, HTC ha mostrado también a la prensa internacional el prototipo de Project Proton, un nuevo concepto de visor mucho más ligero orientado para aplicaciones de realidad aumentada.

La compañía ha presentado dos modelos de Proton: uno completamente inalámbrico y otro conectado a un 'pack' externo que, aunque aún en proceso de desarrollo, podría ser compatible con las redes móviles de quinta generación a través de una antena 5G.