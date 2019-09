Portaltic.-Huawei presentará su serie Mate30 el 19 de septiembre en Múnich

MADRID, 2 Sep. (Portaltic/EP) -

El fabricante tecnológico Huawei ha anunciado que presentará su nueva familia de 'smartphones' Mate30 el próximo 19 de septiembre en un evento que organizará en Múnich (Alemania) y que estará centrado en las capacidades fotográficas de los teléfonos.

La compañía china ha publicado este domingo en su cuenta oficial de Twitter un vídeo corto en el que ha presentado un evento denominado 'Rethink possibilities' ('Repiensa las posibilidades') donde presentará la nueva serie de terminales de gama alta Mate30, sucesora del Mate20.

La serie Mate30 tendrá como uno de sus aspectos más destacados el apartado fotográfico, como ha avanzado Huawei en el vídeo, en el que ha mostrado un sensor fotográfico con borde circular que puede hacer referencia al uso de una cámara trasera con un módulo de forma circular, como han apuntado filtraciones anteriores y como deja entender la compañía en su publicación al decir que va a "cerrar el círculo" ('full circle').

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC