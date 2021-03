Los huevos de Pokémon Go muestran el nivel de rareza de los pokémon que podrían salir de ellos

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -

Los huevos de Pokémon Go, un tipo de caja de botín, mostrarán la dificultad de que salga de ellos un determinado pokémon, como parte de una prueba que ha iniciado Niantic con algunos de los jugadores.

Un número limitado de entrenadores de Pokémon Go será capaz de ver qué pokémon podría salir de un huevo que los tengan en el inventario, como ha informado el estudio de desarrollo a través de su perfil en Twitter.

Los participantes en la prueba verán, al tocar un hueco, la lista de posibles pokémon que saldrían de él y el nivel de rareza de cada uno, para que puedan hacerse una idea de la probabilidad que tiene cada tipo de aparecer.

Los huevos de Pokémon Go son un tipo de caja de botín, de elemento virtual que permite obtener mejoras para el juego, en este caso nuevos pokémon, aunque el componente concreto no se conoce hasta que se abre.

