Portaltic.-IBM y Schiller International University formarán en tecnología aplicada a los negocios en España

MADRID, 14 Jul. (Portaltic/EP) -

Schiller International University e IBM han creado Schiller Institute of Business Technology in partnership with IBM (SIBT), con el objetivo de convertirse en referencia educativa en el campo de la tecnología aplicada a los negocios en España.

SIBT ofrecerá programas de formación que abordarán la transformación digital, la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas para los negocios, la ciberseguridad y el análisis de datos adaptados a diferentes perfiles, ya sean técnicos, de directivos que quieren transformar digitalmente su empresa, profesionales del mundo de los negocios o estudiantes sin experiencia profesional que quieran prepararse para hacer frente al nuevo contexto laboral.

La pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital de la mayoría de las organizaciones. Algunas barreras que los directivos percibían para implantarla han caído y, sin embargo, han surgido otras nuevas.

Según una encuesta de IBM, los directivos ya no ven en la inmadurez de la tecnología o en la gestión del cambio en las plantillas sus principales obstáculos, sino en dotar a sus equipos de las capacidades necesarias para aprovechar el potencial de la tecnología y transformarlo en crecimiento. España es el país con el mayor número de directivos (un 68%) que afirma que en los próximos dos años priorizará la transformación digital de sus organizaciones.

Schiller International University e IBM aseguran que los programas educativos de SIBT responden a las necesidades formativas del entorno empresarial actual, que demanda profesionales con conocimiento y experiencia en tecnología aplicada a los negocios y con una mentalidad de aprendizaje y adaptación continuos.

La metodología docente está basada en el aprendizaje experiencial basado en retos, por el que los estudiantes resolverán retos reales de IBM en un entorno internacional, aumentando así el poder transformador de la experiencia educativa.

Como explican en el comunicado, este enfoque pedagógico persigue la formación de profesionales con capacidad de utilizar la tecnología y ponerla al servicio de la sociedad para resolver los desafíos de un mundo global y diverso.

El claustro de los programas de SIBT está conformado por profesionales de IBM y otras empresas líderes del sector; IBM dirige cada uno de los programas, desarrollando todos los contenidos garantizando su calidad y actualización a nivel tecnológico y de negocio.

Este proyecto formativo se ofrecerá en el campus de Schiller en Madrid a partir de enero de 2022, con el objetivo de llegar a los centros de Schiller en París, Heidelberg (Alemania) y Tampa (Florida) a partir del año académico 2022/2023, como han informado en un comunicado conjunto.